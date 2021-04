PiazzaPulita, Matteo Bassetti sul coronavirus: "Colpisce in due stagioni, ecco perché la Sardegna è tornata rossa"

30 aprile 2021 a

a

a

La suddivisione dell'Italia in zone a colori non è sbagliata. Ne è convinto Matteo Bassetti che, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, nella puntata del 29 aprile, osserva che "il Covid colpisce in due stagioni: tra inverno e primavera e in autunno" e che "la zona bianca in Sardegna non ha funzionato perché è stata fatta troppo precocemente". Infatti "è arrivata quando il virus stava ancora circolando", sottolinea l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova, "quindi nel pieno dell'epidemia", Per questo, rimarca Matteo Bassetti "è stato un errore”, ma “le zone non sono sbagliate tout court". Anzi, continua il professore, la suddivisione differenziata "è un sistema che comunque funziona”, aggiunge Bassetti, "è molto utile lavorare su piccole zone in medicina e in epidemiologia".

Ondata di paura, dopo una settimana risale l'indice Rt. Rumors dalla cabina di regia: regioni, ecco chi rischia

L'infettivologo si è poi scontrato in diretta con Andrea Casadio, medico e giornalista, sulla questione delle varianti. Secondo Casadio, infatti, queste, essendo più contagiose, sono anche più letali. Equazione che fa schizzare Bassetti, il quale tuona: "La storia della medicina si fa con l'evidenza scientifica e con le pubblicazioni sulle riviste internazionali. In tv si va se si ha da dire qualcosa da dire e se si ha pubblicato qualcosa su studi internazionali". A quel punto Casadio lo interrompe: "Essendo molto più contagiosa... uccide più persone".

"Voi sì e il resto d'Italia no?". Cruciani smonta la ristoratrice di Ischia: ciò che nessuno ha il coraggio di dire

Quindi Matteo Bassetti sbotta: "Ha un dato scientifico? Uno studio?". "La variante E4848K, quella inglese, è assolutamente più contagiosa e quindi provoca anche più morti", è la replica. E ancora, Bassetti picchia durissimo: "Non può dire che è più elevata, vuol dire che non sa di cosa sta parlando. È medico lei? Ah sì? Che specialità ha?". "Neuroscienze...", risponde Andrea Casadio. "Ecco, allora parli di neuroscienze", lo fulmina Bassetti. Che di virus ed epidemia evidentemente sa ben poco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.