Silvio Berlusconi, indiscrezioni dal San Raffaele: "Nessun ricovero strategico, ecco le sue condizioni"

Silvio Berlusconi è ricoverato da oltre venti giorni al San Raffaele di Milano, dove era stato trasportato in elicottero da Valbonne mentre era ospite di sua figlia Marina. Dall’ospedale non trapela alcuna notizia ufficiale sulle condizioni del leader di Forza Italia, che per i maligni sarebbe impegnato in un ricovero “strategico” a fini processuali. Da Marco Antonellis di Italia Oggi arrivano delle indiscrezioni preoccupanti: “Purtroppo le sue condizioni sono da tenere monitorate”.

Il Cav starebbe pagando ancora gli strascichi dovuti al coronavirus, che si sono sommati alle difficoltà naturali legate all’età. “La situazione va tenuta costantemente sotto controllo. Non sta bene per gli strascichi del Covid però nemmeno così male”, hanno spiegato le fonti di Antonellis. Un indizio sul fatto che le condizioni di Berlusconi non siano delle migliori arriva dal silenzio che ha tenuto dall’inizio di aprile, ovvero da quando è stato ricoverato al San Raffaele: il Cav non ha concesso interviste né si è prodigato in collegamenti in videoconferenza, ma si sta dedicando a un periodo di riposo assoluto.

Dagospia ha inoltre aggiunto ulteriori dettagli sulle condizioni un po’ preoccupanti di Berlusconi: “Chi ha parlato con lui - si legge sul sito di Roberto D’Agostino - l’ha trovato mentalmente un po’ spossato, alterna momenti di grande lucidità e brillantezza ad altri in cui è più confuso”. Nel frattempo all’interno del centrodestra e soprattutto di Forza Italia ci si interroga su chi potrebbe essere l’erede del Cav: all’interno del partito quelli di Tajani e Carfagna sono i nomi più gettonati, ma Italia Oggi ha citato anche la soluzione “Marina”, che potrebbe essere la prediletta di Berlusconi.

