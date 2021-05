Mara Venier, una dolorosissima confessione: "L'Alzheimer me l'ha portata via. Era il mio rifugio sicuro"

01 maggio 2021 a

a

a

"L’Alzheimer mi ha portato via la mia mamma, Elsa, una donna piena d’amore, energia e passione": Mara Venier racconta il dramma della perdita in un'intervista al settimanale Oggi, nella quale presenta in anteprima il suo libro "Mamma, ti ricordi di me?". Il dolore è iniziato quando la madre un giorno le ha chiesto: "Buongiorno signora, come si chiama?". "Lei era il mio rifugio sicuro - ha continuatola celebre conduttrice -. Non è un libro triste e non è solo su mia mamma: per farlo ho ritrovato la me stessa bambina, i miei figli da piccoli, Elisabetta e Paolo, e le persone importanti della mia vita. Chi lo legge capirà perché sono così come mi vedete in tv".

“Forse non lo dovevo dire", gaffe Venier con Piera Maggio: gelo con la madre di Denise Pipitone

La Venier, infatti, parla anche della sua vita nel libro: parrucchiera a 8 anni, incinta di Elisabetta a 17, sposa a 18, poi indossatrice e, per un caso della vita, modella a Roma per Roberto Capucci. La presentatrice, poi, ha rivelato: "Io e mamma avevamo un rapporto simbiotico e adoravo essere figlia, tornare a Mestre nella casa della mia infanzia e dormire nel mio lettino… Mia madre ha dato moltissimo amore anche ai miei figli e la sua malattia ci ha uniti, ci ha aiutati a superare vecchie ruggini: tutti e tre abbiamo sentito il profondo desiderio e il dovere di restituirle l’amore che ci ha regalato".

"Le urla di Mara Venier". Pio e Amedeo, la verità dietro le quinte dello "scandaloso" Felicissima sera

La mamma di Mara Venier è venuta a mancare nel 2015. A quel punto la figlia è caduta in depressione, come lei stessa ha raccontato. "Sino al 2020 non sono riuscita a guardare le sue foto", ha confidato nel corso dell'intervista. Infatti non è stato affatto semplice per lei scrivere un libro: "E' stato un percorso difficile". Ha iniziato il progetto nel 2016, poi l'ha abbandonato per quattro anni: "Quando l’ho ripreso mi sono interrotta ancora. Mi devastava tornare a lei. Mi ha convinto soprattutto mio marito Nicola a finirlo: secondo lui poteva essere catartico scriverlo e in parte lo è stato".

"Ecco chi voglio". Gregoraci, la coltellata a Flavio Briatore: lui dice di amarla ancora? Lei risponde così: dolorosissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.