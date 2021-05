Rocco Casalino a Domenica Live: "Il video di Beppe Grillo sul figlio?", balbetta e cerca di evitare domande imbarazzanti

02 maggio 2021 a

A Domenica Live Barbara d'Urso ha mandato in onda uno spezzone di un'intervista de Le Iene a Rocco Casalino, che era rimasto in silenzio sul video di Beppe Grillo in difesa del figlio, accusato di violenza sessuale insieme ad altri suoi amici. L’intervento del garante del Movimento 5 Stelle ha sollevato un polverone mediatico e politico, soprattutto per i modi scomposti e i toni con cui un padre disperato ha difeso il figlio, gettando ombre sulla vittima e mettendo pressione alla magistratura. Un intervento scomposto e scorretto, che rischia di peggiorare soltanto la posizione di Ciro Grillo e che evidenzia tutto il disagio del padre Beppe.

“È stato istintivo, è un video di pancia, si vede che non è razionale”, ha dichiarato Casalino, che però ci è andato con i piedi di piombo e non se l’è sentita di condannare l’ex comico, nonostante l’inviata di Domenica Live lo abbia incalzato in tutti i modi, cercando di fargli prendere posizione in difesa della ragazza nonché presunta vittima di stupro. “Io non avrei fatto così - si è limitato a dire l’ex portavoce di Giuseppe Conte - forza Beppe. Non ho parlato con lui, ma gli faccio un grandissimo in bocca al lupo”.

Poi ha corretto un po’ il tiro: “Il vero dramma è che adesso tutte le parti in causa stanno soffrendo. Le donne diventano imputate? Credo che ci sia una visione maschilista in casi come questo e spesso si cerca di dare la colpa alle donne. Quel video però lo prenderei come un momento di difficoltà, Grillo si è fatto travolgere dalle emozioni. E secondo me avrà modo di chiarirsi”.

