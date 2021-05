L'Aria Che Tira, Myrta Merlino ad Augusto Minzolini: "La polemica su Fedez ti dice qualcosa?", "Circolo perverso, si mangiano tutti"

03 maggio 2021 a

"Hai qualche ricordo... La polemica su Fedez ti dice qualcosa?". Myrta Merlino, nella puntata di oggi 3 maggio de L'aria che tira, su La7, provoca Augusto Minzolini. Che ribatte: "Quando stavo in Senato (con Forza Italia, ndr) avevo fatto una proposta: privatizziamo la Rai, riduciamo il numero di canali, come la Bbc e privatizziamo il resto, altrimenti non se ne esce fuori, la polemica politica è continua, è la gestione che mette paura". Ma c'è di più, continua il retroscenista de il Giornale: "La contraddizione di questa vicenda è che questi vertici sono stati fatti dalla maggioranza PD e Movimento 5 Stelle, siamo in una specie di meccanismo perverso, che si mangia tutti, si mangia anche i professionisti della Rai. E non solo".

Poco prima di intervistare Minzolini, la Merlino aveva introdotto così la puntata: "In Rai comanda la politica, ma dai! Non lo sapevate? Un cantante famoso e amato, Fedez, urla il suo sostegno a un disegno di legge (il ddl Zan, ndr) che combatte le discriminazioni e così tutti ne parlano, allora dico bravo Fedez". Poi ci sono due cattive notizie, aveva continuato la conduttrice: "Qualcuno ha provato, se non proprio a censurarlo, quanto meno a dissuaderlo, il che non è affatto bello. In Italia non c'è ancora una norma che punisca in modo specifico le discriminazioni contro omosessuali e transessuali".

Di diverso avviso Vittorio Sgarbi secondo il quale il problema non è la Rai: "Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avversari", cinguetta su Twitter il critico d'arte che poi aggiunge: "Diversamente, il tuo ruolo non è quello dell'artista, ma di un militante che utilizza il servizio pubblico per propagandare le proprie idee politiche".

