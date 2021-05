Maria Grazia Cucinotta a Cartabianca: "Ho subìto un tentato stupro. La cosa che mi ha fatto più male"

05 maggio 2021 a

Maria Grazia Cucinotta ha subìto una tentata violenza sessuale. A raccontarlo è la stessa attrice in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, nella puntata andata in onda ieri sera 4 maggio. "Ero a Parigi quando è successo. Quando sono andata a denunciare il tentativo di stupro, la polizia mi ha detto che, essendo una bella ragazza, avevo provocato e quindi mi meritavo quell’aggressione", ha detto la Cucinotta che all'epoca, quando fu aggredita in Francia, aveva 20 anni. "È stata un’aggressione sull’aggressione. La prima l’avevo subita e l’altra l’aveva fatta la Polizia dove ero andata. Quindi sono uscita fuori da lì completamente sconvolta perché mi sono trovata abbandonata da sola, lontana dalla famiglia e non creduta. Ma, soprattutto, mortificata. Mortificata di essere donna".

Anche Luce Scheggi, ospite della Berlinguer, ha raccontato la sua triste esperienza: "Un conoscente ha abusato di me quando avevo 19 anni. Solo dopo ho preso coscienza dell’accaduto. Lui mi disse che noi donne tendiamo a esagerare e che gli uomini vivono il sesso diversamente. Non ho dormito per diverse notti, c'è voluto di tempo per elaborare il trauma." La studentessa e attivista toscana, 23 anni, ha poi aggiunto che secondo lei "la violenza sessuale non ha nulla a che fare con il sesso, ma ha tutto a che fare con il potere. Lui sapeva che quella sera poteva abusare di me. Una donna ne esce umiliata, senza forze."

Un'idea condivisa da Andrea Scanzi, anche lui ospite di Cartabianca. "La forma mentis di molti machi è la stessa del passato: è una bella ragazza, ha provocato, se l’è cercata. C’è un problema giuridico ma anche di cultura e di insegnamento. Bisogna far capire ai maschi che un certo atteggiamento non è accettazione", ha sottolineato il giornalista del Fatto quotidiano.

