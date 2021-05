Maria Giovanna Maglie a L'aria che tira: "Bertinotti ultimo comunista? Allora io farò la fascista"

05 maggio 2021 a

“Se Fausto Bertinotti si definisce comunista io farò la fascista per bilanciare”. Maria Giovanna Maglie ha esordito con una battuta che ha strappato una risata a Myrta Merlino il suo intervento in collegamento a L’aria che tira, su La7. Prima di lei Bertinotti era intervenuto su Romano Prodi che ha accusato Matteo Salvini di essere come l’ex leader di Rifondazione Comunista: “Prodi è ancora ossessionato, evidentemente ha un grande senso di colpa. Non so cosa sia il metodo Salvini e non sono neanche interessato. Salvini dovrebbe preferire di essere ‘bertinottiano’”.

“Questo è un governo raffazzonato, di emergenza nazionale, i cui protagonisti si detestano e lo dicono chiaramente un giorno sì e l’altro pure”, ha dichiarato Maria Giovanna Maglie, che poi ha aggiunto: “E mi riferisco soprattutto a Enrico Letta, perché c’è un metodo Letta oltre che un metodo Salvini. Questo esecutivo è nato per fare la vaccinazione di massa, e bisogna dire che per ora ci sta riuscendo, e per affrontare il Recovery Plan che però si asciuga sempre più in denaro e in garanzie da fornire”.

Poi la Maglie ha affrontato lo spigoloso tema del lavoro e dell’economia: “Siamo in un momento in cui la nostra economia è distrutta, devastata. E lo è ormai da 15 mesi. In questa fase chiedere aiuto al ministro Giorgetti è abbastanza velleitario perché questi sono i mezzi che hanno. Quei lavoratori che protestano sono in una condizione eccezionale come tutti gli altri. Bertinotti chiedeva l’intervento dello Stato, ma chi gliele da le risorse allo Stato?”.

