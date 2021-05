Valentine Demy, ex star per adulti e musa di Tinto Brass ridotta così: "Come campo oggi", sconcertante

08 maggio 2021 a

Da pornostar a badante il passo è breve. Valentine Demy, all'anagrafe Marisa Parra, è stata una delle pornostar più famose ed apprezzate a livello internazionale. Nata nel 1963, toscana doc, ex modella ed ex campionessa di culturismo, ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo negli anni 80 come attrice di film erotici, diventando musa del noto regista Tinto Brass. E' nota anche per aver recitato al fianco di Jerry Calà in Abbronzatissimi, prima di passare esclusivamente al genere hard.

Parlando della sua condizione attuale in un'intervista a Dagospia, la Demy ha raccontato: "Ad oggi faccio la badante quasi a tempo pieno, ho una madre e uno zio invalidi da accudire. Nel poco tempo libero che ho, faccio qualche incontro privato come mistress per arrotondare, la pensione di mio marito non è sufficiente per vivere". A proposito di quest'ultima occupazione, ha spiegato: "Ho una serie di slavi sottomessi che incontro, vengono ad adorarmi e venerarmi, io in cambio li sodomizzo, li umilio e mi faccio servire, trattandoli come se fossero dei vermi di terra". Parlando delle difficoltà economiche che costringono l'ex attrice a fare la badante, il giornalista le chiede dove siano finiti tutti i milioni di lire che ha guadagnato come attrice negli anni 80’ e 90’. "Non sono mai stata una risparmiatrice, come tanti colleghi del mondo dello spettacolo. Sono stata una spendacciona e non nascondo di aver fatto in passato uso di cocaina, cosa che sconsiglio vivamente oggi come oggi a tutti", ha risposto l'ex pornostar.

E' inaspettata, invece, la risposta che Valentine dà quando le viene chiesto quale uomo dello spettacolo le piacerebbe sedurre: "Paolo Brosio. Delle amiche in comune mi hanno riferito che anni fa prima della sua conversione religiosa guardava sempre un mio film porno, gli piaceva molto...sicuramente se venisse a letto con me lo farei riconvertire di nuovo, ma nella strada della perdizione!". E ancora: "Poi la sua ex collega naufraga Marina La Rosa dopo la loro partecipazione all’Isola dei Famosi vedendolo cambiarsi o vedendolo in costume ha confessato che Paolo è super dotato".

