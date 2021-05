Chiara Ferragni, nel giorno del suo compleanno questo anello: schiaffo alla miseria, ecco quanto vale

08 maggio 2021 a

Chiara Ferragni, per il suo regalo di compleanno, ha avuto un omaggio super: un anello di diamanti rosa. Ieri, venerdì 7 maggio, l'imprenditrice digitale ha compiuto 34 anni festeggiati in Maremma. Il primo regalo è un anello con diamanti e un zaffiro rosa a forma di cuore che non arriva però dal marito, ma dal brand Masetti Gioielli. Dopo il post della Ferragni, il sito della gioielleria è andato in crash.

Il costo non è dato sapere, ma secondo Fanpage, il prezzo base di un anello simile senza diamanti è di circa 4mila euro. Quindi quell'anello tempestato di diamanti potrebbe valere decine di migliaia di euro. Lo zaffiro rosa è molto raro ed è legato alle emozioni, all'amore e alla famiglia. Un dono super romantico, ma dal costo decisamente non adatto a tutte le tasche. I follower hanno molto apprezzato: "È bellissimo".

L'nfluencer recentemente è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Tod's. "Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell'ambiente e del dialogo con le giovani generazioni, il gruppo Tod's nomina Chiara Ferragni membro del Cda", il comunicato ufficiale dell'azienda nell'annunciare la notizia. Diego Della Valle si è detto entusiasta della scelta: "Mi fa molto piacere che la Ferragni sia entrata nel cda di Tod's. La conoscenza di Chiara del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo", ha spiegato l'imprenditore.

