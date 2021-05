Report, Luciano Nobili attacca: "Per loro le interrogazioni sono intimidazioni", il video con cui smaschera la trasmissione di Ranucci

10 maggio 2021 a

Tra Report e Italia Viva lo scontro è più che mai aperto. Nella puntata della prossima settimana Matteo Renzi dovrebbe essere ospite in studio di Sigfrido Ranucci, ma intanto la trasmissione di Rai 3 continua a essere nel mirino dei parlamentari renziani. E in particolare di Luciano Nobili, che ha denunciato il fatto di essere stato avvicinato da un inviato di Report, secondo cui sarebbe una intimidazione l’interrogazione parlamentare presentata per sapere se la trasmissione ha usato soldi pubblici per lo scoop sull’incontro tra Renzi e uno 007 italiano avvenuto in autogrill lo scorso dicembre.

“Giovedì mattina alla Camera - ha raccontato Nobili - mi sono trovato davanti una troupe di Report che voleva, con il consueto stile aggressivo, parlare con me dell’interrogazione che ho depositato e delle legittime domande che ho rivolto alla Rai e per le quali sono in attesa di risposta. Chiedere spiegazioni su come la tv pubblica spende i soldi del contribuente per me non è un diritto, ma un dovere per un parlamentare. Per questo non comprendo il nervosismo di Report”. Inoltre il parlamentare renziano ha annunciato la pubblicazione dell’intervista ufficiale, “consapevole che quello che andrà in onda sarà il consueto taglia e cuci con montaggio creativo”. Tanto che Italia Viva ha diffuso un video non tagliato dell'intervista, che potete vedere qui in calce.

Tra l’altro l’inviato di Report ha definito “intimidazione” l’interrogazione parlamentare: “Con me nascano male. Sono io che non mi farò intimidire. Il sindacato ispettivo è una prerogativa parlamentare a tutela dei cittadini: attaccarlo significa attaccare la democrazia parlamentare. Come Matteo Renzi ha risposto per un’ora ai giornalisti di Report, come io ho risposto alle loro domande per tutto il tempo che hanno voluto, chiedo semplicemente che questa volta - ha chiosato Nobili - sia la Rai a rispondere alle mie”.

