Matteo Bassetti, "quanto guadagno per andare in tv": schiaffo ai rosiconi (e a certi colleghi?)

Al tempo del coronavirus e dei virologi in tv, gli stessi virologi, poiché personaggi pubblici, finiscono inevitabilmente nel mirino. Tra loro Matteo Bassetti, molto apprezzato da alcuni e altrettanto criticato da altri. Uno che però è schietto, sincero, che ha anche ammesso che a tutti quelli che vanno in tv tra gli esperti piace il fatto di essere riconoscibili, piace insomma un pizzico di popolarità. E forse anche per queste frasi è stato accusato sui social, dove le schifezze proliferano. Insomma, gli haters lo hanno colpito insinuando che prendesse chissà quale cachet per le apparizioni in tv.

E così, Bassetti, in un'intervista al settimanale Di Più ha scelto di replicare sull'argomento: "Ci sono persone che scrivono sui social: Bassetti sfrutta una tragedia come il Covid. Oppure: Ma quando cura i suoi malati visto che è sempre in tv”. Sono accuse assurde: non vado in tv per fare un reality ma per parlare di Covid, un argomento che è di mia competenza. Ricordo che ci vado gratis", ha tagliato corto il primario di Infettivologia del San Martino di Genova. E ancora, Bassetti ha rimarcato di accettare solo proposte di programmi in onda alla sera o nei fine settimana, insomma, solo quando non è in ospedale.

E ancora, ha aggiunto: "Non sottraggo tempo ai miei pazienti ma caso mai alla mia famiglia. Ci poi telespettatori che quando sentono noi medici dibattere in tv commentano: Sul Covid i medici hanno idee diverse: è segno che non possiamo contare sulla scienza”. E io rispondo che la scienza progredisce proprio mettendo a confronto ipotesi diverse e verificandole", ha concluso Matteo Bassetti.

