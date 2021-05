Nunzia De Girolamo, paura nella notte: svaligiata la casa di Benevento, ladri ancora in fuga

12 maggio 2021 a

Paura per Nunzia De Girolamo. All'ex ministro e moglie di Francesco Boccia è stata svaligiata nella notte la villa di famiglia a San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento. Al momento del colpo nell'abitazione dove vivono i genitori della conduttrice di Ciao Maschio su Rai1, non c'era nessuno. Solo successivamente i proprietari si sono accorti del furto e hanno allertato le forze dell'ordine. Ancora non quantificato il bottino dei ladri. Questi ultimi - è la ricostruzione fatta e riportata da Fanpage - avrebbero fatto il loro ingresso passando da una finestra del piano terra, trovata forzata. I malviventi hanno portato via denaro contante, gioielli e due pistole regolarmente detenute.

Pochi giorni fa la De Girolamo era ospite di Massimo Giletti, nella trasmissione domenicale Non è l'Arena. Qui l'ex forzista aveva commentato senza mezzi termini un altro fatto di cronaca: il presunto stupro che vede indagato il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Ciro Grillo, e tre suoi amici. Come detto, nello studio di La7, la De Girolamo non ci era andata per il sottile: "Fare il processo a queste ragazze fa venire l'embolo a qualsiasi donna - accusava l'ex parlamentare in riferimento alla presunta vittima e alla sua amica -. Perché una ragazza dovrebbe inventarsi uno stupro? E soprattutto una ragazza di 19 anni che ha bevuto è consapevole di quello che le accade intorno?".

E ancora, in una chiara frecciatina al video di Beppe Grillo che ha sollevato la polemica per le parole utilizzate: "Anche se si fosse trovata lì per divertimento, goliardia o incoscienza, può succedere a 19 anni di fare una caz***a, ma essere violentata no. Ho il diritto di andare a casa a bere una birra e non essere violentata, ho il diritto di mettermi una minigonna e non per questo essere toccata o violentata".

