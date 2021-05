Massimo Giletti sindaco di Roma? Nunzia De Girolamo vuota il sacco: "Perché non glielo consiglio"

08 maggio 2021 a

Ancora ignoto il candidato del centrodestra per la corsa al Campidoglio. Certo però che, a differenza di quanto sperato da molti e fatto intendere dal diretto interessato, non sarà Massimo Giletti. Lo conferma anche l'amica Nunzia De Girolamo. La conduttrice di Ciao Maschio, il programma in onda su Rai 1, ospite di Peter Gomez ha detto chiaro e tondo: "Massimo Giletti sarebbe un buon sindaco di Roma, ma non glielo consiglierei perché in politica ci si fa male veramente". L'ex ministro delle Politiche agricole, ospite de La Confessione sul Nove, ha replicato alla domanda del direttore Ilfattoquotidiano.it.

"Qualche mese si era cominciato a parlare di Massimo Giletti come candidato sindaco di Roma e lo stesso Giletti – io gliel’ho detto anche in trasmissione – ci ha giocato, non ha detto subito no – ha raccontato Gomez sperando di ricevere qualche notizia in più a riguardo – Le chiedo due cose, uno se sarebbe un buon sindaco? Due, ma non è controproducente per chi fa televisione e informazione dire: ‘io potrei candidarmi’ con una parte piuttosto che con un’altra? Stesso discorso vale per Santoro, per chiunque".

Da qui la replica: "Sarebbe un buon sindaco perché Massimo è un pignolo che guarda ogni angolo, anche televisivamente di ciò che accade e di ciò che va in onda – ha risposto l’ex opinionista di Non è l’arena, il programma di Giletti – Si esaurirebbe perché fare politica non è esattamente come fare televisione e quindi non glielo consiglierei da amica, nel senso che avendo fatto sia politica che televisione gli dico è molto più facile la televisione: lascia stare la politica, ci si fa male in politica seriamente", ha concluso. Proprio la De Girolamo ha dovuto fare i conti con una pesante accusa: quella di associazione per delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale. Solo dopo nove anni la giustizia ha fatto il suo corso e l'ex forzista è stata assolta.

