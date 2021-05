Matteo Bassetti e Antonella Viola, "la differenza tra i due": quella voce politica sul loro conto

12 maggio 2021 a

I virologi sono le star del momento. Lo ha dimostrato Matteo Bassetti che senza peli sulla lingua ha ammesso che chiunque vada in tv soffre di "narcisismo" e che le ospitate fanno parte del lavoro degli esperti. Ma l'infettivologo del San Martino di Genova è in buona compagnia. Altrettanto presente sul piccolo schermo, Antonella Viola. Stando a quanto riportato da Tag43 e rilanciato da Dagospia l'immunologa si sarebbe addirittura rivolta a un'agenzia. "Se la volete per un’intervista, una trasmissione, un parere al volo su contagi e vaccini - si legge - occorre rivolgersi alla milanese Gabriella Nobile Agency dove l’omonima titolare ha in mano l’agenda della professoressa"

Eppure a detta della Nobile, la Viola e Bassetti sarebbero alquanto diversi. Con l'immunologa guai a parlare di autocompiacimento, vanità, gusto dell’apparire. Anzi, l'agente "giura che Antonella è una donna timida che vive la popolarità come tempo rubato alla ricerca, una devota alla professione che non si toglierebbe mai il camice di dosso e mal sopporta l’occhio intrusivo della telecamera", si legge ancora su Tag43.it.

Non solo perché Bassetti - è la conclusione - piace specialmente a chi vota a destra, la Viola invece piace a tutti, perché ecumenica, sempre sorridente, gentile e inclusiva. Alle critiche sulla vicinanza tra l'infettivologo e Matteo Salvini, lo stesso Bassetti aveva risposto così: "Io sono poco ideologico, sono un liberale. Ho posizioni da medico, non da politico. Certo, Salvini lo conosco e lo sento, come altri, e lo trovo una persona di buon senso". E sulla sua presenza in tv: "Tutti quelli che vanno in tv sono malati di narcisismo. Se dicono di non esserlo, mentono. Io non ci trovo nulla di male. è parte del nostro lavoro comunicare". Con la pandemia, gli esperti del settore sono diventati "personaggi pubblici. Il nostro ruolo è aiutare la gente a capire", aveva detto.

