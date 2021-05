"Vuole guadagnare visibilità per arrivare al Colle?". Walter Veltroni, dove lo hanno beccato

12 maggio 2021 a

Walter Veltroni approda a Radio 1, dove curerà degli speciali dedicati alla storia della radio, con tanto di voci e pezzi di archivio e di attualità. Lo anticipa Marco Antonellis di Tpi, che svela i nuovi palinsesti in arrivo. Palinsesti che l’ad Fabrizio Salini inizierà a illustrare in Cda a partire da domani 13 maggio. Antonellis, però, si chiede anche quali siano i motivi alla base di quest’ultima mossa di Veltroni.

Che il padre fondatore del Partito democratico voglia guadagnare più visibilità in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica? Non è dato sapere. Ma secondo alcuni, Veltroni aspirerebbe - in maniera del tutto legittima - a prendere il posto di Sergio Mattarella al Quirinale. Il mandato dell'attuale capo dello Stato, infatti, scadrà l’anno prossimo, nel 2022.

Tpi, poi, svela anche le altre novità all’interno dei palinsesti Rai. Per esempio, a Radio2 arriverà Pigi Diaco con la versione quotidiana e radiofonica del programma andato in onda su Raidue questo inverno, Ti Sento. La trasmissione, che permetteva agli intervistati di “viaggiare” attraverso percorsi sonori e suggestioni evocative, aveva chiuso il 9 marzo scorso. Tra i protagonisti della prima stagione personaggi noti come Roberto Mancini, Donatella Rettore, Claudia Gerini, Rita Rusic, Sabrina Salerno, Massimo Lopez e Cristina D'Avena. Tornando ai palinsesti, Radio3, invece, vedrà alternarsi live di teatro e di musica colta.

