Luigi Di Maio a Ciao Maschio, la confessione: "Ha preferito un suo amico". Nemmeno suo padre lo ha votato

Per il giovanissimo ministro bis Luigi Di Maio non è stato tutto così semplice. Ospite a Ciao Maschio, il programma di Rai 1 condotto da Nunzia De Girolamo, il fu leader del Movimento 5 Stelle ha rivelato dettagli inediti sulla sua vita privata. In particolare sui rapporti che lo legano alla famiglia e al padre Antonio. "Di mio padre mi sono dovuto guadagnare il rispetto - ha confidato nelle indiscrezioni sulla puntata in onda sabato 15 maggio -, ma ovviamente non ho mai perso il rispetto per lui. Non credeva molto nelle cose che facevo, aveva sempre dei dubbi. C’erano sempre un ‘ma’, un ‘però’ e un ‘forse'”. Addirittura Di Maio ha svelato che il padre non ha votato per lui: "La prima volta che mi sono candidato, ad esempio, non mi ha neanche votato. Ha votato un suo amico di un altro partito”.

Da anni però nella famiglia del ministro degli Esteri c'è anche la fidanzata Virginia Saba. Il loro amore - è quello che lei stessa ha dichiarato tempo fa al Messaggero - ha superato anche la prova "lockdown": "Per Luigi le cose sono peggiorate - aveva ammesso -, è aumentato il lavoro e anche le preoccupazioni, quindi in casa non c'è quasi mai. E così quando torna, la sera, cerco di dargli un po' di pace, lo aspetto per mangiare, e visto che mi piace cucinare gli preparo dei piatti che gli piacciono: ieri ho fatto le zucchine ripiene e le ha mangiate di gusto".

Ma la pandemia ha riavvicinato la coppia: "È capitato - proseguiva - di avere una giornata per noi a Pasqua: ha fatto la spesa, scegliendo lui cosa comprare, e mi ha regalato anche l'uovo". Insieme "ascoltiamo molta musica, la sera e anche la mattina". E nonostante la sveglia prestissimo, "andiamo a letto sempre molto tardi". Insomma, un Di Maio come mai era stato raccontato prima.

