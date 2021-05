Marina Ripa di Meana, coltellate in famiglia: chi si vende i suoi gioielli per pochi euro, volano stracci

15 maggio 2021 a

I gioielli di Marina Ripa di Meana saranno battuti all'asta il 23 giugno a Firenze. "Sono fuori di me”: è stato il commento a caldo del figlio adottivo della stilista, Andrea. “Sono i gioielli a cui Marina teneva più di tutto, mai e poi mai li avrebbe dati all'asta, erano gioielli di famiglia, voleva rimanessero alla famiglia. C'è in particolare un anello che mai avrebbe venduto”, ha continuato Andrea rilasciando alcune dichiarazioni all’Ansa.

Tempi duri per i Ripa di Meana: "I vitalizi da 12mila € non bastano"

Il figlio adottivo della stilista poi ha puntato il dito contro la figlia di Marina Ripa di Meana, Lucrezia Lante della Rovere: “Che fa lei? Mette all'asta per poche centinaia di euro gioielli costati milioni? Lei vuole togliere completamente di mezzo anche il ricordo della madre, ha ancora le ceneri in un angolo della cucina, quando Marina voleva fossero disperse in mare”.

Ripa di Meana, 4 pensioni non bastano: "12mila euro pochi"

Parole forti quelle di Andrea, che continua ad attaccare: “L'ultima persona che Marina ha voluto accanto prima di morire sono stato io, non è stata la figlia. Sono certo che Marina non avrebbe mai venduto quei gioielli che erano regali di Carlo (il marito), miei e di altre persone. In questi 43 lotti ci sono molti oggetti che non sono di Marina, non so se chi organizza l'asta ne sia a conoscenza". Tra i gioielli che saranno messi all'asta, inoltre, ci sono anche pezzi stravaganti e vistosi, eccentrici come lo era la personalità di Ripa di Meana, venuta a mancare nel 2018.

