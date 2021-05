Papa Francesco, Luigi Bisignani svela il piano del Pontefice: "Dimensione erotica del matrimonio", terremoto in Vaticano

16 maggio 2021 a

Un clima da "inquisizione", quello che secondo Luigi Bisignani si respirerebbe in Vaticano. L'uomo che sussurra ai potenti ne parla su Il Tempo di sabato 15 maggio, dove racconta come Papa Francesco abbia rivoluzionato il diritto in Vaticano dando il via ai processi per i cardinali. Si legge sul quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis: "Il magistero di Bergoglio, tra aule bunker e universo gay, manda nelle catacombe anche il millenario Diritto della Chiesa. E, come se non bastasse, dalle catacombe, dove era stato sbattuto, pare risorga presto il cardinal Becciu, che dovrebbe presiedere il Comitato per l'Anno Santo del 2025. In questo periodo in Vaticano, anziché altari per pregare, allestiscono aule per processare porpore e prelati in un ritrovato clima da tribunale dell'inquisizione. Con l'ennesimo Motu Proprio, Bergoglio ha stravolto anche l'ordinamento giudiziario, sostituendo la legge del 1987 varata da San Giovanni Paolo II".

E ancora Bisignani rivela come a fine aprile, Francesco, "ha stabilito che il Tribunale Vaticano di primo grado sarà competente anche per i processi penali riguardanti cardinali e vescovi incaricati di Uffici presso la Curia Romana". Fino ad oggi questi ultimi potevano essere portati a processo soltanto dal Pontefice e giudicati dalla Cassazione vaticana, ossia un collegio presieduto da un cardinale. In buona sostanza, aggiunge l'uomo che sussurra ai potenti, "Papa Francesco ha imposto che Cardinali e Vescovi vengano giudicati dal Tribunale ordinario statale, attualmente presieduto dal Promotore di giustizia laico Giuseppe Pignatone (creatore del copyright Mafia Capitale), e non da un collegio di soli ecclesiastici com'era prima della riforma".

Ma non è tutto. Altri terremoti imposti da Papa Francesco starebbero per scuotere il Vaticano dalle fondamenta. Sempre Bisignani aggiunge che il Pontefice questa volta "potrebbe davvero sgretolare le fondamenta del diritto canonico", infiammando sempre più i suoi detrattori. Quale, dunque, il piano di Bergoglio? "Sembra voglia comunque spingersi ancora più in là facendo deglutire a molti ostie amare: si parla di comunione alle coppie separate e di dimensione erotica del matrimonio, dunque non più funzionale alla procreazione. Peraltro, non stupisce la tensione all'interno e all'esterno dei Palazzi vaticani anche sulle benedizioni alle unioni gay", conclude Bisignani.

