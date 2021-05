Marco Travaglio, la prima pagina del Fatto quotidiano: "Conte crocifisso, ora è peggio ma tutti zitti"

17 maggio 2021 a

Il Fatto quotidiano non conosce vergogna quando deve attaccare Mario Draghi a tutti i costi e solo per sostenere la linea del "Conte era meglio di lui". Quindi ecco che Marco Travaglio titola così la prima pagina: "Il Parlamento non esiste più: passacarte ai decreti Draghi - Addio Revelli: Conte crocifisso sui Dpcm. Ora è peggio ma tutti zitti". E ancora, a pagina 2, titola: "C'è un problema. Immobilismo - Si decide tutto con i Dl del governo. Dal piano Ue ai decreti, il Parlamento si è ridotto a passacarte".

Ma scusate, non faceva esattamente la stessa cosa l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte? A leggere l'articolo, lo sostengono pure quelli del Fatto. Si legge infatti: "Il Parlamento è immobile da mesi. "L'iniziativa legislativa delle Camere ormai è ferma", "il Parlamento, da quando si è insediato il governo Draghi, ha solo fatto da passacarte all'esecutivo: dal 13 febbraio le Camere hanno approvato 9 leggi, escludendo le 4 ratifiche, di cui 8 conversioni di decreti approvati dal governo (4 di questi risalgono al Conte-2). Una media di 3 leggi al mese, molto più bassa, secondo i dati di OpenPolis, della media di 4,9 dall'inizio della legislatura".

E ancora: "L'unica legge di iniziativa parlamentare approvata è stata quella che ha istituito la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, il 18 marzo. Di fronte all'immobilismo delle Camere, è stato il governo a sostituire di fatto il potere legislativo. Nei primi 90 giorni, l'esecutivo ha approvato 10 decreti legge e 5 decreti legislativi. Per quanto riguarda i decreti legge, se già il Conte-2 ne aveva fatto largo uso per rispondere all'emergenza pandemica, il governo Draghi non si è fatto problemi: ha una media di 3,3 al mese". Quindi? Se fa come Conte perché Draghi non va bene? Solita faziosità di Travaglio?

