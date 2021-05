L'ex attrice hard Saki Sudo? Arrestata per la morte del marito miliardario di 77: "Come lo ha ucciso", ipotesi sconvolgente

24 maggio 2021 a

a

a

Si vantava di essere stato a letto con 4.000 donne, ma per Kosuke Nozaki, magnate giapponese di 77 anni, l'ultima potrebbe essere stata quella fatale. Le autorità di Tanabe, infatti, stanno indagando per omicidio sulla sua giovanissima moglie Saki Sudo, 25 anni. L'uomo che aveva titolato con orgoglio la sua biografia Don Giovanni di Wakayama, non sarebbe morto per cause naturali ma per omicidio.



Nozaki aveva costruito la sua fortuna finanziaria attraverso settore immobiliare, agricoltura e prestiti di denaro, ma agli affari aveva sempre amato affiancare una intensa attività sentimentale. Con Saki si era sposato nel febbraio 2018 ed era morto pochi mesi dopo. Piccolo particolare: l'avvenente Sudo non era una bellezza qualunque. Veniva infatti dal mondo del cinema per adulti, in cui aveva esordito giovanissima conquistandosi subito una buona fama. Era riuscita ad attirare velocemente l'interesse del miliardario, e soprattutto la sua fiducia, nonostante gli amici e la famiglia di Nozaki gli consigliasse di lasciar perdere quella storia e tantomeno di sposarsi. Saki - era il sospetto dei collaboratori del 77enne - non era mossa da sentimenti puri ma solo dalla volontà di mettere le mani sui soldi del compagno, ed eventualmente sulla sua ricchissima eredità. "Mi dispiace per il 99% delle persone che desiderano che questo matrimonio vada in pezzi, ma ho la certezza che sarò felice", aveva poco profeticamente scritto l'uomo nella sua auto-biografia.

"Faccio sesso tre volte al giorno e non ho bisogno del Viagra - ammetteva -. So che fare così tanto sesso può causare la mia morte, ma se morirò facendo sesso e andrò in paradiso, mi va bene". In realtà, non sarebbe andata proprio così: secondo la polizia, la signora Sudo lo avrebbe stroncato in modo molto meno fantasioso, semplicemente avvelenandolo. La prova? Negli ultimi giorni la mogliettina avrebbe fatto delle ricerche online su "farmaci stimolanti" e "veleni". La ormai ex signora Nozaki è finita in arresto. Sembra che il suo proposito fosse quello di scappare all'estero una volta diventata presidente della società del defunto consorte e che solo l'epidemia di Covid l'abbia costretta a restare nel Paese. "Vuoi essere la mia ultima donna?", era stata la proposta di matrimonio del povero Kosuke. Desiderio esaudito, purtroppo per il Don Giovanni nipponico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.