Gabriele Muccino e Roberto Burioni, clamorosa rissa in pubblico: "Mi viene la nausea", "Ecco chi perde credibilità"

Effetti collaterali della pandemia. Effetti collaterali del coronavirus e di questo lunghissimo anno e mezzo in cui, volenti o nolenti, abbiamo dovuto fare i conti con l'invasione dei virologi in tv, con la polarizzazione del pubblico tra chi stava con l'uno e con l'altro. Fenomeni strani, irrazionali, un po' come le tifoserie dei vaccini: meglio Astrazeneca, no Pfizer, e via dicendo, come se fossimo tutti ormai autorevoli esperti.

Ma tant'è, qui non si parla di vaccini ma di virologi. Già, perché in questo caso l'effetto collaterale riguarda loro e ha un nome e un cognome: Gabriele Muccino. Il regista, infatti, è passato all'attacco su Twitter, dove ha scritto: "Passata questa pandemia, avrò nausea nel vedere un virologo o pseudo in TV. Con la loro irrefrenabile e contraddittoria ansia da protagonismo hanno confuso un popolo intero togliendo proprio alla scienza e a quei pochi di loro affidabili, la cosa più sacrosanta: la credibilità", ha sparato ad alzo zero.

Parole che evidentemente hanno colpito nel segno Roberto Burioni, proprio uno di quei virologi che ha furoreggiato sul piccolo schermo, il quale , sempre su Twitter, ha risposto al regista: "Ogni virologo è responsabile di quello che ha detto. Se qualcuno dice che 2+2 fa 5 e un altro gli ribatte che fa 4 lei non può metterli sullo stesso piano e lamentarsi perché. L’aritmetica perde di credibilità", ha concluso. Già, a Burioni proprio non è andato giù il cinguettio di Muccino...

