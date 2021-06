Giorgia Meloni, "ci vuole un fisico bestiale": come l'hanno beccata nella palestra all'aperto

03 giugno 2021 a

“Per essere Giorgia Meloni non solo ci vogliono una grande determinazione e un carattere di ferro, ma anche un fisico bestiale”: il settimanale Chi ha beccato la leader di Fratelli d’Italia in un’impegnativa sessione di allenamenti a Mostacciano, a pochi chilometri da casa sua, nella palestra a cielo aperto dove va da circa un anno per fare attività fisica con l’aiuto dei suoi insegnanti.

“Questo allenamento mi ha cambiato la vita”, aveva detto la Meloni in un’intervista qualche tempo fa, in occasione dell’uscita della sua biografia, “Io sono Giorgia”, nella quale ha spiegato di essere riuscita a risolvere i suoi problemi col fisico grazie a un allenamento specifico cui adesso non vuole assolutamente rinunciare. Nelle foto scattate da Chi si nota, infatti, una grande determinazione anche durante gli esercizi. In un’immagine, per esempio, la si vede sollevare con grande disinvoltura un disco da dieci chili; in un’altra invece esegue piegamenti e affondi con naturalezza. La sua, comunque, è una scelta che comporta un notevole sforzo, quello di andare in palestra due o tre volte a settimana, invece di scegliere di rilassarsi e riposare dopo l'impegnativo lavoro pubblico.

La rivista, poi, fa riferimento a un episodio in particolare: quando la leader di FdI si presentò con le stampelle alle consultazioni col premier incaricato Mario Draghi al Quirinale. In quell’occasione la Meloni spiegò di essersi procurata uno strappo al polpaccio facendo sport e aggiunse scherzando: “Ma forse sono troppo vecchia”.

