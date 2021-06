Libea Blu, Donatella Bianchi "voce del governatore": un imbarazzante caso politico in Rai

04 giugno 2021 a

a

a

Nuova avventura per lo storico volto di Linea Blu, il programma che si occupa dei mari italiani: la giornalista Donatella Bianchi - che è anche presidente del Wwf Italia - presterà la voce al presidente del Lazio Nicola Zingaretti. O meglio, inaugurerà assieme all'ex leader del Partito democratico il progetto di illuminazione e il rinnovato percorso audioguidato di Collepardo, comune in provincia di Frosinone. L'evento avrà luogo oggi pomeriggio, 4 giugno, alle 17.

Il giornalista Rai "papà" di Linea Blu fermato per omicidio: "Moglie massacrata di botte in casa", orrore a Roma

Proprio per questo motivo, come scrive il Tempo, alla Rai da qualche giorno avrebbero soprannominato la Bianchi "the voice". La domanda però è: cosa c'entra la giornalista di Linea Blu con Collepardo e con la Regione Lazio? Lei che tra l'altro è nata a La Spezia come il ministro del Lavoro Andrea Orlando? La Regione ha annunciato che la bravissima Donatella "ha prestato la propria voce per un'approfondita audioguida dedicata ai visitatori di tutte le età".

La Canzone Segreta, "100mila euro per un'ora" a Belen? La società di produzione smentisce

Oltre alla giornalista e al governatore del Lazio, parteciperanno all’evento anche il Capo di Gabinetto della Regione Albino Ruberti e il sindaco di Collepardo Mauro Bussiglieri. Inoltre l'inaugurazione verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio e ad accogliere i visitatori prima della visita guidata saranno le note jazz del pianista Danilo Rea.

Video su questo argomento Rai, Beppe Sala perde le staffe: "Inaccettabile la politica che si lamenta di come funziona"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.