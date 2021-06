Porta a Porta, addio Rai1: clamoroso cambiamento, dove finisce la "terza camera": decisione senza precedenti per Vespa

07 giugno 2021 a

Dimenticatevi di Rai1. Bruno Vespa trasferisce Porta a Porta direttamente in masseria in Puglia. "In televisione devo rispettare gli obblighi del servizio pubblico, ma sì — conferma Vespa — essendo lo spirito lo stesso, possiamo dire che la trasmissione si sposta in masseria", ha annunciato il conduttore che ha dato così il via all'evento "Forum in masseria". Si tratta di più appuntamenti in cui Vespa aprirà le porte della propria abitazione a ministri e rappresentanti del mondo delle imprese. L'inizio è datato 7 giugno, dalle 10 alle 18, nella cinquecentesca Masseria Li Reni di Manduria. Ma sarà solo l'inizio perché il forum proseguirà con numerosi appuntamenti.

Nel primo panel ci saranno Mariangela Marseglia, country manager Italia-Spagna di Amazon, Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mediocredito Centrale, Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo e Walter Ruffinoni, amministratore delegato di Ntt Data Italia ed Emea. Per il secondo faccia a faccia ospiti invece Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr e Massimiliano Di Silvestre, presidente e ceo di Bmw Italia. Al centro le forme di energia per la mobilità del futuro.

Spazio poi al terzo panel dedicato al settore turistico. Per l'occasione non mancherà Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, Giorgia Abeltino, director public policy south Europe ed external relations Google; Rocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotels, Marina Lalli, presidente di Federturismo, Alberto Yates, country manager Italy di Booking.com. Infine il quarto e ultimo panel destinato invece alla mobilità. Tra i relatori anche la ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, Fabio Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale Italia Trasporto Aereo spa e Pier Francesco Rimbotti, ceo di Infrastrutture spa. Insomma, anche la cosiddetta "terza camera" si evolve.

