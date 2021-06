Nicola Porro ridicolizza Michela Murgia: "Quattro negazioni per dire questa roba? Ha problemi con l'italiano"

07 giugno 2021 a

"Più che con il buonsenso, Michela Murgia ha dei problemi con l'italiano. Scrive quasi peggio del cuoco di questa zuppa". Così Nicola Porro nella sua rubrica quotidiana ha messo in evidenza quella che considera una pessima scrittura da parte della Murgia sul caso di Seid Visin, il 20enne che era cresciuto nelle giovanili del Milan e che è morto suicida. Il padre è dovuto intervenire pubblicamente per chiarire che il razzismo non c'entra nulla, invitando tutti a fermare le speculazioni.

Eppure c'è chi, come Michela Murgia e Roberto Saviano, non ha mostrato alcun rispetto per un giovane che si è tolto la vita: la prima ha affermato che gli italiani sono tutti razzisti, il secondo che è colpa di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Sulla Murgia è arrivato l'attacco di Porro: "Oggi per dire che gli italiani sono maschilisti e razzisti e che dobbiamo farci schifo (Marchisio dixit) per il suicidio di Seid, utilizza quattro negazioni per fare un'affermazione così banale e superficiale".

"Oggi è straordinaria la capacità di non avere buonsenso", ha affermato Porro, che ha ricordato le parole del padre di Seid, che ha escluso qualsiasi legame tra una lettera di tre anni fa in cui il ragazzo si lamentava del razzismo e il suicidio. "Murgia scrive peggio di me - ha ironizzato Porro - per dire che tutti gli uomini sono razzisti ha fatto quattro negazioni. Questa ha dei problemi seri, è una roba imbarazzante".

