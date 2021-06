L'aria che tira, Maurizio Gasparri liquida Myrta Merlino: "Di cosa si meraviglia? Votava Forzxa Italia...", ciò che non sapevate sull'ex M5s

08 giugno 2021 a

"Maurizio Gasparri che accoglie uno dei 5 Stelle tra le sue braccia, mai me lo sarei aspettato": Myrta Merlino accoglie così il senatore azzurro a L'Aria che tira su La7. Il riferimento è al passaggio di Marcello De Vito in Forza Italia, dopo diversi anni nel partito di Beppe Grillo. Gasparri, però, ha fatto capire che non c'è nulla di cui meravigliarsi: "C'è grande movimento in Parlamento, ex 5 Stelle hanno aderito anche a Fratelli d'Italia e a Coraggio Italia".

Secondo il senatore, inoltre, i pentastellati scelgono di emigrare per un motivo ben preciso: "I 5 Stelle sono emersi come un terzo polo, sono diventati la prima forza politica del Parlamento col 33 per cento nel 2018, non sono riusciti a fare un governo da soli come volevano, si sono alleati prima con Salvini, poi col Pd e adesso c'è una fase di fine legislatura di emergenza nazionale. Ma il terzo polo grillino ora si disgrega". A tal proposito ha fatto l'esempio della grillina Roberta Lombardi che, in Regione Lazio, ha stretto un accordo con Nicola Zingaretti. "Nessuno si è meravigliato in quel caso", ha detto Gasparri.

"Quindi il Movimento si sta dissolvendo e i grillini si stanno riposizionando?", gli ha chiesto la conduttrice. "La sostanza del M5s va verso un'alleanza con la sinistra - ha spiegato il senatore azzurro -. Quando Conte diventerà segretario, sarà certamente alleato del Pd. Ma non tutti sono d'accordo e quindi scelgono altre strade. De Vito inoltre ha detto che in passato, quando non c'era il Movimento, lui non era un elettore di sinistra, votava Forza Italia".

