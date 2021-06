Rita Dalla Chiesa ride in faccia a Virginia Raggi: "Onestà, trasparenza e Roma risalata?". Sindaca umiliata così

12 giugno 2021 a

Rita Dalla Chiesa torna a pungere Virginia Raggi. D'altronde la poca stima nutrita della conduttrice nei confronti della sindaca di Roma non è una novità. E anche ora che la grillina è in corsa per il bis al Campidoglio, la Dalla Chiesa non manca di dire la sua. Il commento, nessuna parola ma ugualmente esplicito, arriva sotto a un tweet del Movimento 5 Stelle. "Alla fine sono arrivati. Qualcuno ci ha impiegato qualche mese, ma il terzetto è pronto: il competente, l’esperto e il risolutore - si legge nel post su Twitter con cui vengono rispettivamente descritti Roberto Gualtieri, Carlo Calenda ed Enrico Michetti in corsa per prendere il posto della pentastellata -. Il primo è convinto che per uscire dai Parioli serva l’aereo. Il secondo che le periferie siano una roba che si trova sui manuali di economia. Il terzo si definisce Mr.Wolf, forse dimenticando che Mr.Wolf risolveva sì i problemi, ma quelli dei criminali, mica dei cittadini". Insomma, il M5s sfotte gli avversari.

Finita qui? Neanche per sogno: "Ma più che Pulp Fiction, questi tre ricordano un altro film… - scrive ancora il M5s - Ci siamo, comunque. Il competente (ma sul serio?) è pronto a insegnare a tutti come si fa quello che lui non ha mai fatto. L’esperto proverà a dire ai romani che comprende benissimo quelli lì…come si chiamano… quelli lì che ci devono votare… ah sì… i cittadini. Mr.Wolf, beh, su Mr.Wolf pescate voi dal suo prestigiosissimo curriculum: “La pandemia? È un’influenza”, oppure: “I vaccini? Sono come il doping”. Non ci posso credere! Direbbe il personaggio di quel film, appunto. Eccoli i tre uomini che sfidano Virginia Raggi. La donna-sindaco che ha buttato giù le case dei Casamonica, che ha risanato la capitale dai debiti lasciati dagli amici di quei tre, che ha riportato normalità, onestà, trasparenza". Il consueto delirio grillino, insomma.

E alla fine svelata la pellicola alla quale il Movimento fa riferimento: "Tre uomini (così) e una in gamba. È pronta la sfida di Roma". Oltre al richiamo quasi grottesco del film di Aldo, Giovanni e Giacomo Tre uomini e una gamba, a far ridere la Dalla Chiesa sono gli elogi alla Raggi, la prima cittadina che ricorderemo per gaffe, danni e poco altro. E le faccine che ridono in fondo al post della Dalla Chiesa sintetizzano al meglio il pensiero della conduttrice e la parabola della sindachessa Raggi...

