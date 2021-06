Gwyneth Paltrow estrema a 48 anni, senza veli per un gioiello: ecco la foto (molto spinta)

12 giugno 2021 a

Una Gwyneth Paltrow piuttosto estrema. O meglio, senza veli. La star infatti si spoglia, letteralmente, per presentare la sua nuova linea di gioielli, a marchio Goop. A 48 anni è semplicemente meravigliosa: biondissima e con un fisico da urlo, negli scatti prova a coprirsi il seno con un braccio. Ma i risultati sono... rivedibili.

L'attrice e imprenditrice, due volte mamma, lascia insomma tutti senza fiato: snella, tonica, come se fosse rimasta ai 20 anni. Un corpo che la Paltrow allena, giorno dopo giorno, con una ferrea routine in fatto di alimentazione e sport.

Il marchio Goop, per inciso, è proprio dedicato al mondo del wellness e della bellezza, come ricorda un articolo di Elle. Il brand fu fondato dall'attrice nel 2008. La Paltrow è prevalentemente vegetariana, spesso mangia da crudista. E nella sua dieta non mancano semi, erbe aromatiche e frutta secca.

Fan del detox, la Paltrow si dedica ciclicamente a periodi di dieta liquida disintossicante e dimagrante. E ancora, assenza totale di zucchero, glutine, cibi processati, caffeina e carne rossa. E i risultati, oggettivamente, si vedono...

