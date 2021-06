Non è l'arena, Massimo Giletti scandalizzato: "Ma le tue colleghe di sinistra?". Saman Addas, la domanda a Daniela Santanchè

14 giugno 2021 a

a

a

"La sinistra ha taciuto per paura di passare come anti-Islam, incomprensibile silenzio". Massimo Giletti, a Non è l'Arena su La7, parla del caso di Saman Abbas e riporta due dichiarazioni pesantissime e al di sopra di ogni sospetto, quelle di Giuliana Sgrena, sul manifesto, e di Ritanna Armeni su Facebook. Due giornaliste di sinistra e vicine alla posizione delle cosiddette "femministe", indignate per la cortina di imbarazzatissimo silenzio sul dramma della 18enne di origine pachistana che sarebbe stata uccisa dallo zio a Novellara (Modena) dopo aver detto no a un matrimonio combinato con un cugino in Pakistan e "colpevole" di voler vivere all'occidentale.

"Tutto questo mi fa molto inc***". Lo sfogo di Del Debbio fa godere Salvini: Saman, che vergogna questa sinistra

"Non è un caso di femminicidio", sottolinea in collegamento Daniela Santanchè, di Fratelli d'Italia. "Non l'hanno uccisa per gelosia, per possesso, per egoismo. Qua non è un uomo che uccide una donna, ma è un'intera famiglia, compresa la madre sottomessa al clan maschile della famiglia. Io sono madre, Massimo, e credo che nessuna madre possa accettare che la figlia venga ammazzata".

"Quello che stai dicendo è importante. A me hanno colpito le parole della Sgrena e della Armeni - interviene Giletti -. E le tue colleghe di sinistra?", domanda alla Santanchè. "Stavo dicendo proprio questo: le femministe fanno passare il caso per femminicidio ma sbagliano. Questa correttezza politica, il #Metoo, il se non ora quando, quando viene ammazzata una donna per una questione culturale e religiosa? Io non ci sto. Quando un uomo ammazza una donna in Italia non solo viene perseguito dalla giustizia, ma ha anche quell'onta pubblica. Loro invece...".

"La sinistra che ha paura dell'Islam". Vergogna dei compagni su Saman, Mauro Corona invoca la rivolta





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.