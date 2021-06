Otto e mezzo, Giovanni Floris e i vaccini: "Mia moglie ha fatto due volte AstraZeneca, e oggi...". Sperimentazione di massa: come finirà

15 giugno 2021 a

Una "sperimentazione di massa" sui vaccini, sulla pelle dei cittadini. Da Giovanni Floris, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, una angosciante fotografia del caos, forse inevitabile, che ancora domina la lotta al coronavirus. "Mia moglie ha fatto due volte AstraZeneca e ora non ne potrebbe fare più neanche una - spiega il giornalista e conduttore di DiMartedì -. Siamo tutti in una situazione che è un guaio, questa malattia non la conosciamo. Io ho parenti che hanno avuto il virus e che ora stanno avendo strascichi e i medici cercano di capire perché. Questa è una malattia che stiamo combattendo senza conoscerla, questo da una parte porta a notizie contraddittorie e dall'altra l'unico faro è il vaccino".

"Del vaccino conosciamo tutte le conseguenze? No, siamo in una fase di sperimentazione e penso che nessuno possa negarlo. Abbiamo fatto sperimentazioni sul campo - prosegue Floris, senza nascondere i suoi dubbi né tentando di indorare la pillola -. Si sa cosa fa AstraZeneca? Più andiamo avanti e più si sa". Anche a costo di passare attraverso eventi traumatici come la morte di Camilla Canepa a 18 anni, un fatto che contribuirà sia pur drammaticamente a "raddrizzare il tiro" della campagna vaccinale.

"Io temo che tanti dubbi porteranno all'obbligo di vaccinazione. Io vedo quello che sta succedendo negli Stati Uniti: se noi a settembre ci troveremo con un'ampia fascia di persone che anche a buon senso rinunceranno al siero, potrebbero provocare il contrario, cioè l'obbligo di vaccinazione".







