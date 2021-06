Vittorio Sgarbi, Lorenzo Fioramonti pubblica la sua foto nudo: "Vado fiero di averlo rimosso"

16 giugno 2021 a

Vi ricordate di Lorenzo Fioramonti, il fu ministro dell'Istruzione nel governo Conte che qualche mese dopo si dimise? Ecco, proprio lui è tornato alla carica su Twitter. Questa volta nel suo mirino ci è finito Vittorio Sgarbi. Il deputato ha condiviso una foto che ritrae il critico d'arte nudo, coperto solo da un libro. Ma è la didascalia che toglie ogni dubbio: "Una delle cose di cui vado più fiero del mio operato di Ministro è stato rimuovere questo "personaggio" da tutti i consigli di amministrazione in cui era stato nominato dai precedenti ministri, sia di destra sia di sinistra. Dando invece spazio a persone veramente competenti!". Detto da un ministro che è rimasto in carica appena tre mesi... E infatti a replicare con un cinguettio altrettanto al vetriolo è Maria Giovanna Maglie: "Fioramonti,dico Fioramonti, chiama "questo personaggio" col sopracciglio sollevato Vittorio Sgarbi. Mandategli un'ambulanza".

E in effetti stiamo parlando dello stesso Fioramonti che, in termini di gaffe, se la contende con Danilo Toninelli. Fu proprio in quei pochi mesi al ministero che propose la tassa sulle merendine. "Sono portatore di un nuovo modo di pensare", era la sua risposta alle polemiche. E ancora: "Tassiamo i consumi che fanno male alla società", ossia gli snack.

Tra i tanti ricordi che si hanno di Fioramonti anche gli insulti che prima di diventare ministro riservava alle forze dell'ordine: "La polizia sembra più un corpo di guardia del potere, invece che una forza al servizio dei cittadini. I pochi poliziotti per bene hanno paura di far sentire la propria voce". Ma il peggio deve venire, e riguarda il commento su Luigi Preiti, l’uomo che sparò nel giorno dell’insediamento del governo Letta, ferendo Giuseppe Giangrande: "Ed ora tutti a prendersela con chi protesta, perché poi arrivano i pazzi che sparano. Ma io mi meraviglio che ce ne sia stato solo uno".

