Silvio Berlusconi "strisciava in ginocchio per supplicarmi". Anne Sinclair, confessioni-bomba: "Ti darò tutto quello che vuoi"

18 giugno 2021 a

a

a

Ha detto no a Silvio Berlusconi, che le si era inginocchiato davanti, in pubblico. Anne Sinclair è una star della tv francese, giornalista nonché ex moglie di Dominique Strauss-Khan, ex potentissimo presidente del Fmi e candidato all'Eliseo rovinato da uno scandalo sessuale internazionale. Intervistata da 7, magazine del Corriere della Sera, si confessa sul piano umano, rivelando una profonda insicurezza anche lavorativa ("Credo che dipenda anche dai rapporti non sempre semplici che ho avuto con mia madre. Era molto esigente, bisognava che io fossi perfetta ma non lo sono mai stata. Questo però mi ha dato molta voglia di battermi e di impegnarmi)" e sentimentale ("Ho sempre avuto questa difficoltà a dispiacere alle persone alle quali tengo, bastava che mia madre mi dicesse 'stai male con i capelli così' e mi colpiva. Quindi, quando il mio marito di allora voleva andare a Washington per essere direttore del Fondo monetario internazionale, l'ho seguito anche se avrei preferito di no").

Francesca Pascale diventa imprenditrice. Vendetta su "una certa brutta destra": impensabile, come farà soldi l'ex del Cav

La vicenda giudiziaria ha travolto Strauss-Khan, ma anche lei, nonostante il divorzio avvenuto nel 2013: "Dovevo nascondermi per non farmi inseguire dai paparazzi. Poi un giorno quell' interesse morboso dei media è finito".

"Non sta benissimo". Salvini, la telefonata con Berlusconi: ore di paura, gli ultimi aggiornamenti dal San Raffaele





Ma c'è spazio soprattutto per un aneddoto divertente e sorprendente sul Cavaliere. Non si parla di politica, stavolta, né di donne. Ma di televisione. "Voleva a tutti costi strapparmi a Tf1 per portarmi alla Cinq, il canale che stava per lanciare in Francia - ricorda la Sinclair a propisito del Cav, Sua Emittenza in trasferta -. Mi invitò a pranzo vicino all'Arco di Trionfo a Parigi e fu una scena incredibile: al momento del dessert si mise in ginocchio, e fece tutto il giro del tavolo sempre in ginocchio per supplicarmi: Le darò ciò che vuole! Una Ferrari? Le darò una Ferrari. Vuole dei milioni? Le darò i milioni. La sola volta in vita mia in cui ho avuto un uomo in ginocchio davanti a me".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.