Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e la telefonata dal San Raffaele: "Non sta benissimo", gli ultimi aggiornamenti

14 maggio 2021 a

Il ricovero presso il San Raffaele di Milano non gli ha impedito di telefonare a Matteo Salvini per congratularsi. Silvio Berlusconi ha chiamato il leader della Lega dopo il non luogo a procedere deciso dal gup di Catania sul caso Gregoretti. "Mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà, mi hanno fatto piacere i messaggi di tanti uomini e donne di chiesa, mentre da quelli che erano al governo con me zero", fa sapere a Un giorno da pecora l'ex ministro scagionato dall'accusa sequestro di persona per non aver fatto sbarcare i migranti a bordo della ong.

Quella tra Salvini e Berlusconi è stata una telefonata affettuosa, rendono noto fonti della Lega. "Fino a questo momento Salvini ha ricevuto molte telefonate o messaggi di solidarietà, anche per le minacce dopo la posizione della Lega a sostegno di Israele e della pacifica convivenza fra i popoli in quella terra martoriata: tra gli altri hanno contattato l’ex ministro dell’Interno Giorgia Meloni, Virginia Raggi, Antonio Tajani, Guido Bertolaso, sindaci e governatori, uomini e donne di legge, di Chiesa, d’impresa e di cultura", fanno sapere le stesse fonti all'Adnkronos precisando che le prime telefonate di Salvini, subito dopo la decisione del gup, sono state ai figli e ai genitori.

Intanto, come detto prima, il leader di Forza Italia si trova ancora ricoverato. Le sue condizioni di salute infatti non sarebbero delle migliori. Stando a un'indiscrezione fornita dal Sole 24 Ore il Cavaliere soffre di un'infezione intestinale con ogni probabilità dovuta al coronavirus. Sempre il Covid-19 lo aveva costretto a un primissimo ricovero a cui ne sono seguiti tanti altri. Dall'ultimo, prima di questo, era stato dimesso il primo maggio dopo una degenza lunga 25 giorni. Secondo fonti a lui vicine Berlusconi dovrà restare in ospedale ancora qualche giorno, perennemente controllato.

