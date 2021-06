Fabrizio Corona, i poliziotti bussano a casa sua e lui perde il controllo: "Mi taglio la gola, lo chiedo a Mattarella"

20 giugno 2021 a

Un Fabrizio Corona nuovamente sconvolto e rabbioso, e tutto ovviamente finisce in diretta sul suo profilo Instagram. L'ex re dei paparazzi è stato protagonista di un confronto molto acceso con le forze dell'ordine. Dopo aver ricevuto una segnalazione per schiamazzi provenienti dal suo appartamento, i poliziotti hanno bussato alla porta di Corona per la contestazione.

A quel punto, forse per cautelarsi, l'imprenditore e manager ha deciso di riprendere la scena con il telefonino. "Venite pure a prendermi e rinchiudetemi di nuovo - ha contestato in una delle sue Instagram Stories -. 'Sto giro mi taglio la gola. L'indirizzo lo conoscete, è sempre lo stesso. E lo conoscete anche bene a quanto pare",





"Sono stanco, non ce la faccio più, ve lo chiedo per favore, lo chiedo al Presidente della Repubblica. Lasciatemi vivere in pace la mia vita legale con i miei immensi problemi", è il suo disperato appello. Su Instagram, il video della visita dei poliziotti: "1 2 3 4 5 6 7 8 9 poliziotti. La verifica è negativa, Nessuno schiamazzo, c'erano solo 9 poliziotti", è il suo sarcastico commento.

