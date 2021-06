Elisabetta Gregoraci, "all'angolo con il ladro": urla e panico, il faccia a faccia sconvolgente

21 giugno 2021 a

Elisabetta Gregoraci è carica a mille per il ritorno alla conduzione di Battiti Live, giunto alla diciannovesima edizione: lo show avrà inizio venerdì 25 giugno ed è organizzato da RadioNorba di Conversano, dopodiché sarà proposto su Italia1 nel mese di luglio. Al fianco dell’ex moglie di Flavio Briatore ci sarà Alan Palmieri, ma per la prossima stagione televisiva si vocifera che qualcosa di grosso potrebbe bollire per lei.

Nel frattempo, però, la Gregoraci ha svelato ai suoi fan una disavventura che ha vissuto insieme al figlio Nathan e che per fortuna è finita nel migliore dei modi. “Purtroppo oggi sono andata a prendere Nathan a scuola per portarlo a casa - ha raccontato in alcune storie pubblicate su Instagram - e mi sono ritrovata un ladro davanti. È stata una giornata molto difficile e movimentata, ci siamo spaventati tutti. Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro, a fare video… Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia, che ha arrestato l’uomo”.

Il primo contatto con il ladro lo ha avuto la tata: “Questo personaggio ha iniziato a tirare calci e ad aggredirla - ha raccontato la Gregoraci - ma fortunatamente lei sta bene. Ci siamo molto spaventati, la polizia però è arrivata dopo pochi minuti. Ho inseguito il ladro urlando e diciamo che l’ho messo all’angolo. Siamo un po’ scombussolati, però adesso posso raccontarlo con il sorriso perché stiamo bene e tutto è passato”.

