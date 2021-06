CartaBianca, il "miracolo" di Enrico Mentana: notate nulla di strano? Subito dopo questa foto...

23 giugno 2021 a

a

a

“Con Carlo Cottarelli al lavoro fino a notte fonda sul progetto di azionariato popolare per l’Inter”. Enrico Mentana ha vissuto una sorta di maratona nella serata di ieri, martedì 22 giugno. Dopo aver chiuso il telegiornale di La7 alle 20.30, il giornalista è stato ospite nello studio di Cartabianca intorno alle 22: Bianca Berlinguer aveva già ospitato Massimo Giletti la scorsa settimana, mentre stavolta ha aperto le porte al direttore del tg, facilitata dal fatto che DiMartedì è andato in vacanza.

C'è anche Enrico Mentana, nasce l'Inter di Cottarelli: ecco i nomi di tutti i "soci"

Mentana ha disquisito di vaccinazioni con Paolo Mieli e Massimo Galli, affermando di essere “tranquillissimo” perché il vaccino “oltre a essere la nostra salvezza, è una cosa molto sicura. Vedo un sentimento di appartenenza ed entusiasmo tra chi si è vaccinato, tra chi è riuscito a salire sulla zattera. Abbiamo favoleggiato che ci fosse un movimento no-vax, ma non c’è. Alla fine il problema è cercare di salvarci tutti”. Quindi per Mentana quelli che non si vogliono vaccinare sono una nicchia che fa rumore principalmente sui social, ma che ha poco riscontro nel mondo reale.

"Soltanto favole, il movimento no-vax non c'è": l'affondo di Enrico Mentana. E Matteo Bassetti che dice?

Dopo aver lasciato lo studio di Cartabianca, Mentana è poi apparso con Carlo Cottarelli su Sky Sport, all’interno di Calciomercato - L’originale. Alle telecamere dei colleghi, il direttore del tg di La7 ha spiegato il progetto dell’azionariato popolare per l’Inter: “Non una colletta o una scalata, ma un modello di investimento come quello (vincente) dei tifosi del Bayern Monaco. Cottarelli vulcanico, novità nei prossimi giorni”.

"Un decimo di punto di distanza". Mentana incorona Fratelli d'Italia: balzo senza precedenti, dove si spinge la Meloni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.