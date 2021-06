Myrta Merlino smaschera Marco Tardelli: "Lo è stato per 15 anni", come si è ridotto... per lei

24 giugno 2021 a

Tempo di confessioni per Myrta Merlino, che archiviata la stagione de L'aria che tira in onda su La7, si concede a un'intervista, molto personale, pubblicata sul settimanale Oggi. Parla di amore, parla del suo compagno, Marco Tardelli, al quale è legata ormai da cinque anni. Un tema, quello del suo rapporto con il campione del mondo, che la Merlino non affronta sovente. Insomma, un piccolo-grande inedito.

"L'amore mi ha regalato una pace che non avevo. Sono diventata sicura. Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più... Adesso mi sono liberata", premette la Merlino. E ancora: "Ho fatto un mese e mezzo andando in onda sei giorni su sette: stavo impazzendo. Io ho bisogno di stare con Marco, di vivere Marco. Il mio lavoro conta, ma lui molto di più".

Poi, altre parole piene d'amore: "Non posso rinunciarci. Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini. I miei figli mi prendono in giro, ma io un amore così non l'ho mai avuto, nemmeno a 18 anni. Mi sono sposata giovane, dicendo 'finché morte non ci separì senza manco capire cosa significasse. Ora ho chiaro in mente che cosa significhi: Marco è questo, da cinque anni", afferma la giornalista in forza nella rete di Urbano Cairo.

Ma come è nata, la loro storia? "Uscimmo una sera a cena e dopo 48 ore lui si era trasferito a vivere a Roma. Rimasi frastornata da tanta audacia. Mi confidò che era innamorato di me da 15 anni. Mi disse persino come fossi vestita la prima volta che mi vide e mi confidò che non si era mai fatto avanti perché ero sposata. Lui è un uomo perbene. L'avesse fatto avremmo passato più tempo insieme, questo è il mio grande rimpianto. Anche se forse non era il momento per me", conclude Myrta Merlino. Insomma, un Tardelli da sempre innamorato della Merlino. Da quindici lunghissimi anni.

