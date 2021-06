Non è l'arena, Massimo Giletti contestato: "Il vittimismo non fa per lui", clamorose parole vip

21 giugno 2021 a

"Il vittimismo non fa per lui". Massimo Giletti, conduttore di Non è l'arena che potrebbe presto lasciare La7 per tornare in Rai, nei giorni scorsi si è pesantemente sfogato per la mancanza di solidarietà umana dimostratagli da alcuni colleghi di rete riguardo alle minacce di morte ricevute dalla mafia. Oggi il giornalista vive sotto scorta e intervistato da Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3 ha fatto anche nomi e cognomi: Lilli Gruber di Otto e mezzo, Corrado Formigli di Piazzapulita, Giovanni Floris di Dimartedì. Solo Enrico Mentana e Myrta Merlino, ha rivelato Giletti, gli sono stati vicini.

"Non voglio sminuire il suo coraggio - commenta Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000 -, ma il vittimismo non fa per lui. Giletti è un grande, ma non è solo, con lui ci sono milioni di italiani e lo sa". Come dire: piangersi addosso non serve a nulla. "Pago il prezzo di una grande solitudine - si era confidato sempre Giletti nei giorni scorsi -, anche perché siamo in pochi a scendere in campo. Mi relazioni con un gruppo di carabinieri tutti i giorni. Basta questo per intuire le difficoltà di vita pratica".

"Gruber, Formigli e Floris". Senza precedenti, Massimo Giletti fa i nomi: un bruttissimo silenzio, terremoto a La7



Forse anche per il clima freddo che ha respirato negli ultimi mesi nella tv di Urbano Cairo, Giletti ha salutato i telespettatori di Non è l'arena con un tono molto più simile a un addio che a un arrivederci. Si parla di un approdo a Rai2, magari per condurre un talk politico il giovedì sera, in un suggestivo confronto diretto con Formigli. E si rincorrevano voci anche di un clamoroso "veto" posto dalla Gruber: Lilli la Rossa non avrebbe voluto Giletti ospite nella sua trasmissione (uno scambio di cortesie tra conduttori molto frequente a La7) perché considerato "troppo di destra".

