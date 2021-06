Ballando con le Stelle, la Mussolini conciata così per il ddl Zan? "Forse anche la Meloni...": veleno di Vladimir Luxuria

25 giugno 2021 a

Ormai la conversione è completa. Si parla di Alessandra Mussolini, la Duciona sempre più, e incredibilmente, vicina a posizioni della sinistra. In particolare sul ddl Zan, di cui è fiera sostenitrice. Sorprendente, ma assolutamente lecito.

Talmente sostenitrice del contestatissimo disegno di legge sull'omotransobia da essersi fatta ritratte così come potete vedere nella fotografia sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Nell'intervista a corredo, la Mussolini spiega: "Il ddl Zan ha convinto anche me. Ho aderito alla campagna per una battaglia che considero più che giusta - rimarca l'ex parlamentare di Forza Italia, in posa con abiti arcobaleno -. Oggi più che mai bisogna combattere tutti assieme le discriminazioni che purtroppo esistono ancora", conclude la Mussolini.

Spiazzante. Ed evidentemente spiazzante anche per Vladimir Luxuria, da sempre paladina dei diritti Lgbt e sostenitrice del ddl Zan. Tanto che Luxuria, sui social, si spende in un cinguettio nel quale rilancia l'immagine della Mussolini arcobaleno. E a corredo scrive: "Cara Milly Carlucci, potresti il prossimo anno prendere come concorrente a Ballando con le Stelle anche Giorgia Meloni? Magari farai la stessa magia che hai fatto con Alessandra Mussolini...", conclude sorniona Luxuria. Il riferimento è alla partecipazione della Duciona a Ballando, partecipazione che secondo Vladimir la avrebbe cambiata, radicalmente.

