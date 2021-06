Luca Ricolfi, la contromossa di Pd e M5s alla federazione: "Sta per nascere un fronte giustizialista"

26 giugno 2021 a

a

a

Gli italiani tornano a fidarsi dei partiti. No, non è grazie a Mario Draghi. Per il sociologo Luca Ricolfi il merito è da attribuire "ai tre anni di governi Cinque Stelle, che alla fine hanno aperto gli occhi un po' a tutti. Certo, Draghi ha completato l'opera, ma il grosso del lavoro pro-partiti tradizionali l'avevano fatto i disastri dei grillini, dal reddito di cittadinanza allo sprofondamento di Roma sotto il regno di Virginia Raggi". E proprio sui partiti si sofferma il politologo intervistato dal Giornale. In particolare sulla federazione che potrebbe nascere d'intesa tra Lega e Forza Italia. "Il progetto di una Federazione di tutto il centro-destra è realistico e utile, quello di un partito unico a me pare irrealistico, e un tantino autolesionistico".

"C'erano le elezioni. E così...". Carta canta, Luca Ricolfi demolisce Roberto Speranza: virus, la follia con cui ha condannato l'Italia

Scartato dunque il desiderio di Silvio Berlusconi che all'idea avanzata da Matteo Salvini ha rilanciato con la proposta di un'unica forza politica. Magari a trazione liberale. "Non mi pare però - premette Ricolfi - che dalla fusione Lega-Forza Italia possa nascere un partito liberale di massa. La Lega di liberale ha ben poco, ed è inevitabile che un eventuale nuovo partito assomigli più alla Lega che a Fi. Semmai quel che la fusione potrebbe portare con sé è una maggiore accettazione della Lega in Europa". Comunque Giorgia Meloni si è già chiamata fuori. Un vero peccato per il sociologo che vede in Fratelli d'Italia "il centro dello schieramento conservatore".

"Io, di sinistra, sono in imbarazzo". Luca Ricolfi monumentale: libertà di pensiero, la vergogna dei compagni

Al tempo stesso qualcosa si muove anche nel centrosinistra, dove per Ricolfi è più facile che "il Pd costruisca un fronte anti-destre con la sinistra più massimalista e giustizialista (dai Cinque Stelle a Leu e dintorni) che con i cespugli riformisti, come Italia Viva, Azione, +Europa". Qualcosa potrebbe succedere anche nel Movimento 5 Stelle oramai dilaniato. Vitale secondo il sociologo è la figura di Giuseppe Conte, interlocutore privilegiato dei dem. Sempre però che non si tiri indietro. Proprio in queste ore indiscrezioni affermano che l'ex premier avrebbe pensato di rinunciare alla leadership a Cinque Stelle. Complice la rottura insanabile con il garante Beppe Grillo.

"Covid, discriminati gli elettori di destra". La cannonata di Luca Ricolfi: la vergogna della sinistra contro la maggioranza degli italiani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.