Lilli Gruber su tutte le furie, "cosa si dice di lei a Mediaset": c'entrano Marco Travaglio e Veronica Gentili?

Lilli Gruber su tutte le furie. La conduttrice di Otto e Mezzo, il programma serale in onda su La7, non ha preso bene una voce che Il Tempo definisce più che autorevole, secondo la quale nei corridoi Mediaset c'è solo un motto: "L'obiettivo deve essere uno ed uno soltanto. Battere la Gruber". Motivo, questo, secondo il quotidiano romano per cui la Gruber ha rilasciato un'intervista per attaccare anche una più giovane collega di Mediaset.

"Il suo target - confida malizioso Il Tempo - era molto chiaro". Il riferimento sembra essere a Veronica Gentili che tutte le sere su Rete Quattro presenta Stasera Italia in versione estiva, dando il cambio (anche nei weekend) a Barbara Palombelli. Ma c'è di più perché la Gruber si sarebbe innervosita soprattutto perché "quella voce le è arrivata chiara e netta. Da una fonte più che mai autorevole. A riportarla sarebbe stato un ospite fisso di Otto e mezzo, che guarda caso, si professa anche amico della giornalista Mediaset". Anche qui tutto farebbe pensare a Marco Travaglio, ospite fisso della rossa Lilli, nonché direttore del quotidiano su cui scrive spesso la Gentili.

Invece che essere contenta per i complimenti, la conduttrice di La7 non ha preso bene l'intenzione di essere superata. A questo punto la domanda è lecita: "Perché quei pettegolezzi l'hanno tanto infastidita dunque?". La risposta arriva sempre dal quotidiano romano che fa notare la differenza tra il dire e il fare quando si parla di solidarietà femminile. La Gruber, che tanto si professa dalla parte delle donne, sembra avere un atteggiamento diametralmente opposto.

