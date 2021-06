Andrea Scanzi insulta Beppe Grillo: "Psico-tiranno distruttore". Che caso, avete notato che ieri Marco Travaglio...

26 giugno 2021 a

Marco Travaglio detta la linea, Andrea Scanzi esegue. Eccolo quindi in un articolo pubblicato sul Fatto quotidiano di oggi sabato 26 giugno, mentre sintetizza e ripete esattamente le parole che il direttore del suo giornale ha scritto nel suo editoriale di ieri venerdì 25 giugno. "Grillo è un artista straordinario. Un visionario sublime. Un animale da palcoscenico raro. Purtroppo, come tutti gli iper-talentuosi, vive di up & down. E il down attuale, che dura dalla resa incondizionata nella trattativa con Draghi, è imbarazzante", scrive Scanzi. Quindi copia quanto scritto da Travaglio: "Già solo per aver scambiato Draghi e Cingolani per grillini, lo PsicoBeppe dovrebbe nascondersi per anni. Invece parla, sbraita e gioca al tiranno che, pur di non cedere il regno, preferisce distruggere tutto".

Quindi prosegue: "La scena di giovedì è stata da vomito: lui che sfotte Conte, fa il ganassa e scambia uno snodo fondamentale della politica italiana per un monologo al Palafava di Vitiano. Penoso". E di nuovo fa sue le parole del direttore: "Grillo sta bombardando l'uomo che ha scelto lui (bipolarismo sfrenato) e l'unico politico che può salvare i 5Stelle. Genio! Senza il Movimento 5 Stelle, Conte può fare quello che vuole. Senza Conte, il M5S può andare al massimo affan***o".

Infine, Andrea Scanzi, conclude, e questa volta ci mette del suo facendo uno sforzo immane: "Ripijate, Grillo: meglio uscire (un po') di scena che sembrare il mezzo rincogl***ito che si evira per far dispetto alla moglie". Insomma, siamo sempre lì. Travaglio ordina, il suo soldatino Scanzi esegue.

