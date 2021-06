Euro 2020, l'Italia non si inginocchia e David Parenzo delira: "Come avevo detto venerdì...", poi la bandierina Ue

27 giugno 2021 a

Chi lo segue, magari a La Zanzara, sa con assoluta certezza che David Parenzo, di calcio, non ci capisce una mazza. Per sua stessa ammissione. Eppure, ora che in ballo c'è l'inginocchiamento, così come richiesto dal leader del suo partito di riferimento, Enrico Letta (sbertucciato dagli Azzurri), ecco che Parenzo inizia a pontificare anche sul pallone.

Lo fa su Twitter, al termine della partita tra Italia e Austria, i sofferti ottavi di finale di Euro 2020 decisi soltanto ai tempi supplementari. Ecco che così, Parenzo, cinguetta: "Come pronosticato venerdì, grande vittoria dell'Italia". E già ci si chiede: pronosticato da chi? Da lui? Ma che ne sa di calcio, David?

Il peggio, però, ovviamente deve venire. Dopo la premessa, ecco che mister sinistra al caviale aggiunge: "Peccato per il mancato inginocchiamento, sarebbe stata una bella occasione per dire al mondo No al razzismo! Ma c'è ancora tempo. Abbiamo sempre i quarti... intanto: grande Italia", conclude. Il solito ritornello, insomma. E ci si chiede: se non ci si inginocchia si dice "sì" al razzismo? E soprattutto: che c'entra la bandierina dell'Europa che potete vedere nel cinguettio qui sotto? Misteri parenziani...

