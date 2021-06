Selvaggia Lucarelli e la foto contro Matteo Salvini: "Il Cristo Lgbt meglio di questo"

28 giugno 2021 a

Selvaggia Lucarelli non si smentisce e non perde occasione per criticare Matteo Salvini. Al centro questa volta il Gay Pride di Roma, dove un uomo si è vestito da Gesù con tanto di gonna, tacchi a spillo e croce. Un'immagine che ha indignato parecchi, tra questi anche il leader della Lega che su Twitter ha commentato: "Secondo me raffigurare Gesù Cristo con minigonna e tacchi a spillo non è una simpatica provocazione, è una schifezza, un’offesa e una sgradevole mancanza di rispetto". Di diverso parere la giornalista che ha replicato al post condividendo una foto. L'immagine ritrae Salvini, appunto, con a fianco Barbara d'Urso e con in mano un crocifisso. La didascalia non lascia spazio all'immaginazione: "Meglio di questo, senz’altro".

Immediata la replica degli utenti, che prendono le parti del leader del Carroccio. E c'è chi scrive: "Non devi dimostrare proprio tutte le volte quanto sei volgarmente di parte! Ogni uomo è libero di professare la propria religione (simpatico oppure no), nessuno è libero di sbeffeggiare il credo di milioni di persone. Forza ci puoi arrivare anche tu". A fargli eco un altro, che ricorda: "Se pensano che tramite queste manifestazioni eccessive possano attirare sensibilità ai loro problemi hanno capito proprio male, provocano sicuramente l'effetto contrario, penalizzando chi vive la propria omosessualità in maniera civile e costruttiva".

Quell'immagine di Gesù al Gay Pride ha infastidito anche Giorgia Meloni: "Leggo che il corteo del Roma Pride è aperto da un ragazzo travestito da Cristo Lgbt, con stimmate colorate e bandiera arcobaleno. Per quanto mi interroghi, non riesco a trovare una risposta a questa domanda: che bisogno c'è di mancare di rispetto a milioni di fedeli per sostenere le proprie tesi?".

