Danilo Toninelli insulta Nicola Porro in barca a vela: "Questo qui è contro il reddito M5s". Ecco la replica: grillino umiliato ancora

28 giugno 2021 a

a

a

Altro scivolone per il re grillino delle gaffe. Danilo Toninelli ha ben pensato di attaccare Nicola Porro, inciampando nell'ennesima scivolone. L'attacco infatti si trasforma in boomerang. Domenica l'ex ministro ha recuperato un post del conduttore di Quarta Repubblica per poi condividerlo sul suo profilo Instagram. Un selfie che ritraeva Porro in barca a vela e in calce il commento: "Ecco uno dei soggetti contro il reddito di cittadinanza". Per essere ancora più esplicito Toninelli ha affiancato tre emoticon: una faccina con tanto di risata, una barca e i soldi. Chiara la frecciata. Per Toninelli Porro fa la vita da nababbo, quindi non può capire l'importanza del sussidio - seppur fallimentare - elargito dal Movimento 5 Stelle.

Toninelli si vaccina e pubblica la foto? Tutto da godere, Sgarbi lo umilia: "Cosa gli hanno iniettato" | Guarda

E così la risposta è arrivata a stretto giro dal diretto interessato, con una zuppa serale e una lezione di economia all'ex ministro. "I miei soldi - ha detto - servono a rendere più bello il mio tempo libero". In sostanza, ognuno è libero di usare la ricchezza come meglio crede, ma soprattutto "il denaro è fatto per essere speso". Infatti non ci vuole molto a capire che chi produce reddito e lo spende, alimenta l'economia.

Video su questo argomento "Mi chiede più di 200mila euro, ma non li ho". Stop insulti, Berlusconi vuole rovinare Toninelli e lui piange miseria

Stesso discorso per il settore delle barche a vela. A snocciolare qualche numero è il Giornale che ricorda come un paio di giorni in barca a vela significa incassi per marinai, porti, ristoratori, baristi e via dicendo. "Tu che vuoi il reddito di cittadinanza sai quanti ne ho pagati prima con le tasse e poi spendendo i miei soldi? Il miglior reddito è quello da lavoro: 100 euro che escono dalle mie tasche finiscono in quelle di chi si guadagna da vivere", ha tuonato Porro infastidito dalla morale a Cinque Stelle. Soprattutto se arriva da un parlamentare del Movimento. Lo stesso che ha per garante un habituè degli yacht, nonché proprietario di due abitazioni non proprio umili: la casa a Porto Cervo e la villa a Marina di Bibbona.

"Roma è migliorata? Io ti querelo", "Siete infimi". Donzelli massacra Toninelli, delirio grillino sulla Raggi: caos in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.