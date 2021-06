Alessandra Ghisleri, stoccata al centrodestra: "Le teste di legno? Facili da trovare, ma non si vince"

28 giugno 2021 a

Nonostante il calo dei consensi, il Movimento 5 Stelle piace ancora. Parola di Alessandra Ghisleri che a proposito si sente di lanciare un messaggio a Giuseppe Conte: "Rispetti il principio di realtà. Dal quale discende di portare rispetto al 'brand'". Per la sondaggista di Euromedia Research il 16/17 per cento grillino è una cifra di tutto rispetto: "Il successo così enorme che hanno ottenuto alle scorse elezioni è stato destabilizzante. Sono stati sbalzati all'insù e molti di loro poi si sono schiantati a terra. Il contraccolpo è stato micidiale, le crisi di maturazione, le trasformazioni successive sono state cruente. Eppure quello dei Cinque Stelle è un brand che tira". Interpellata dal Fatto Quotidiano la Ghisleri si dice convinta che "Conte potrà godere di un valore aggiunto altissimo se spersonalizza la lite". Il riferimento è ovviamente al botta e risposta che sta tenendo da giorni i grillini con il fiato sospeso: chi cederà tra l'ex premier, nonché leader in pectore, e il suo fondatore?

Una cosa, è il ragionamento della sondaggista, è certa: le dispute all'interno dei partiti non hanno prodotto grandi risultati. Al massimo, "chi è andato via con un litigio ha continuato a litigare". Un discorso che vale ugualmente anche con Forza Italia, che è "talmente simmetrica che il centrodestra ha difficoltà a individuare candidati". Secondo la Ghisleri infatti i partiti non cercano candidati ma "figuranti": "Cercare teste di legno è certamente più facile ma meno vincente".

Non a casa l'opinione pubblica premia Mario Draghi, l'uomo fuori dai partiti. "È questa condizione - conclude la Ghisleri - a tributargli stima (un po' come è successo a Conte nei primi mesi della pandemia). C'è la diffusa e purtroppo radicata convinzione che il sistema non cerchi il bene comune, dunque l'attenzione va a chi appare fuori da esso".

