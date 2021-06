Maria Giovanna Maglie, il dettaglio sfuggito a Beppe Grillo: "Conte incapace? Ineccepibile, ma ce lo hai messo tu"

29 giugno 2021 a

Il post con cui Beppe Grillo ha di fatto messo alla porta Giuseppe Conte ha creato parecchio caos, dentro e fuori dal Movimento 5 Stelle. A commentare le parole del garante è stata anche Maria Giovanna Maglie, che su Twitter ha scritto: "Caro Grillo, la descrizione di Giuseppi è ineccepibile, ma a quel posto quando già era dimostrato che non era capace e faceva giochetti di basso livello, quando era chiaro che si era montato la testa, ce lo hai messo e tenuto tu. Così, per non dimenticare".

Un pensiero, quello della giornalista, condiviso soprattutto dai renziani. Lo stesso leader di Italia Viva, infatti, poco dopo l'affondo di Grillo, ha twittato: "Tutto davvero molto bene e tutto secondo le previsioni". Uguale Teresa Bellanova, che non capisce come il fondatore del Movimento possa dire che Conte sia privo di visione politica e capacità manageriali dopo averlo voluto come premier: "Hanno bloccato il Paese per mesi per tenerselo presidente del Consiglio. E dopo mesi, arrivano alle nostre stesse conclusioni. Senza parole".

La Maglie aveva anticipato la reazione dura di Grillo già ieri a Stasera Italia. In collegamento con Veronica Gentili, aveva detto che la reazione del garante, stando a fonti grilline, era stata "di grandissima rabbia". Subito dopo l'infuocata conferenza stampa dell'avvocato, infatti, Grillo avrebbe detto: "Io non tratto con un arrogante di questo tipo, io non mi faccio dare nessun ordine da questo qua".

