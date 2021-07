Generale Figliuolo, Vincenzo De Luca durissimo: "La divisa? Sovrapposizione d'immagine, voglio essere libero di criticarlo"

01 luglio 2021 a

"Nessun problema personale col generale Figliuolo": Vincenzo De Luca, che spesso ha criticato il commissario all'emergenza Covid per la gestione vaccini, chiarisce adesso di non avere nulla contro di lui. Il problema sarebbe solo quello della divisa. "Il mio rapporto con Figliuolo conflittuale? Assolutamente no, ho il massimo rispetto per il generale. Non condivido la sovrapposizione di immagine, io voglio essere libero di esprimere valutazioni critiche senza coinvolgere le forze armate", ha spiegato il governatore intervistato da Bruno Vespa a margine dell'evento "Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza".

Una posizione, quella di De Luca, che ricorda molto quella della scrittrice Michela Murgia. Che, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, aveva detto: "A me personalmente spaventa avere un commissario che gira con la divisa, non ho mai subito il fascino della divisa". Per poi rincarare la dose: "Gli unici uomini che ho visto in divisa davanti alle telecamere che non fossero poliziotti che stavano dichiarando un arresto importante sono i dittatori negli altri Paesi. Quando vedo un uomo in divisa mi spavento sempre, non mi sento più al sicuro. Non sono sicura che la categoria bellica sia una categoria con cui si può responsabilizzare un Paese: ci spaventa di più".

Simile la posizione di De Luca, che dice di non essere a suo agio quando si trova ad esprimere delle critiche nei confronti di Figliuolo: "Sarebbe un atto di responsabilità distinguere le immagini, perché quando un uomo delle forze armate ha una responsabilità civile deve fare un lavoro civile, senza mettere in difficoltà chi come me esprime una critica. Io sto facendo una critica sulla distribuzione dei vaccini, che non è equa".

