Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie contro Massimo Galli: "Di sinistra che si crede una spanna sopra gli altri"

Maria Giovanna Maglie non nasconde il proprio dissenso nei confronti di Massimo Galli. Tutta colpa di alcune parole uscite al direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia. Ieri il professor Galli ha concluso che: aveva ascoltato "pazientemente" ( perché lui è una spanna sopra gli altri) e che era in parte d'accordo con Alessandro Sallusti, cosa che lo sconcertava (perché lui è "de sinistra")", ha cinguettato su Twitter la giornalista per poi lasciarsi andare a un "che stanchezza!".

D'altronde Galli è l'emblema dell'allarmismo. "Questo autunno - ha spiegato il professore ai microfoni di microfoni di iNews24.it - non sarà del tutto una passeggiata e avremo sicuramente qualche problema da gestire. Quindi più limitiamo da ora la diffusione dell'infezione, meglio è". Questa malattia, ha poi proseguito, "con la variante Delta, si trasmette anche ai vaccinati. Consideriamo inoltre, quella parte di persone che non hanno risposto al vaccino".

Di diverso parere la Maglie che sempre ospite su Rete Quattro ha inveito: "Sono furibondamente stanca". La giornalista non ha preso bene la proposta di lockdown per non vaccinati contro il coronavirus avanzata da Matteo Bassetti. E ancora: "Credo che si sia espresso male e che abbia ritenuto di doversi uniformare a un certo stile, quello che da un anno e mezzo ci perseguita e di cui sono furibondamente stanca. La storia del Covid andrà spiegata con calma e le responsabilità della politica sulla cattiva informazione, sui finti piani pandemici, sull’OMS che copriva la Cina dovranno essere individuate. Ora la situazione si è normalizzata, ma chi può dire che gli italiani siano obbligati a credere che un vaccino sperimentale sia la cosa migliore da fare se non convincendoli con una comunicazione politica serrata, intelligente e veritiera". Più chiara di così.

