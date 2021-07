Euro 2020, Chiellini strattona in modo brutale Saka? Ciò che vi era sfuggito: clamoroso, cosa gli ha urlato

12 luglio 2021 a

Siamo al 95esimo minuto della finalissima di Wembley, Italia-Inghilterra, ultimo atto di Euro 2020. Siamo al quinto dei sei minuti di recupero, il risultato è sull'1-1. Ed ecco che Saka si invola sulla fascia. Ma ci pensa Giorgio Chiellini, che non ci va tanto per il sottile. Anzi: afferra la maglia dell'avversario, lo strattona in modo vistoso e lo ferma. Anzi, lo stende. Senza violenza, sia chiaro. Semplicemente un gesto doveroso, a quel punto della partita: di pericoli non se ne possono correre. Cartellino giallo, ovvio, per il capitano della Nazionale.

E il resto è storia. I due tempi supplementari e il supplizio dei rigori, che diventa il godimento totale: Gigio Donnarumma para e si scatena il delirio, Italia campione d'Europa. E tra le tante immagini, tra le tante cartoline di questa notte magica, un posto di diritto lo guadagna proprio la strattonata di Chiellini a Saka. È subito meme, è subito virale.

E quel gesto del capitano non è sfuggito neppure a Osho, il vignettista, che lo rilancia sui social condito dal solito irresistibile commento: "Aspè che te levo l'etichetta", si legge nella reinterpretazione di Osho. Niente da dire, azzeccatissimo...

